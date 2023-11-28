Благоустройство Яченского водохранилища завершили в Калуге

В Калуге завершили благоустройство Яченского водохранилища. О приемке объекта гордума сообщает 28 ноября в своем Telegram-канале.

«Подрядчик не уложился в отведенные сроки, вследствие чего к нему были применены штрафные санкции. Качество работ членов комиссии устроило», — прокомментировал депутат Евгений Сергеев.

Как уточняет газета «Весть», в рамках проекта благоустройства на набережной обустроены спуски и проходы на нижний променад, установлены две трибуны с навесами, отремонтированы пять лестниц, обустроен санитарный комплекс. На верхнем променаде также установлены парклет, пергола с подсветкой и качелями.

Кроме того, проведены работы по устройство ливневки. Рабочие уложили 4 км труб, создали систему колодцев и локальных очистных сооружений.

Гарантия на благоустройство составит пять лет.