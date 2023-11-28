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Около 39 млн рублей направят на комплексную застройку в центре Белгорода

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Власти Белгорода объявили о поиске подрядчика на комплексную застройку территории в центре города. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на закупочную документацию.

Победителю торгов предстоит освоить территорию жилой застройки, ограниченной Белгородским проспектом, улицами Белгородского полка, Октябрьская и Калинина. Площадь участка составляет 55,6 тыс. кв. м, срок исполнения — не позднее 30 августа 2028 года.

Определить подрядчика планируется 28 декабря. Максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 39,3 млн рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Белгороде выбрали компанию, которая займется прокладкой велодорожек в урочищах Сосновка и Пески. Контракт на благоустройство территорий достался «Белгороддорстрою». Он выполнит работы за 88 млн рублей.

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