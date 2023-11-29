Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о кознях против России при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье
Мир
Япония рекомендует внести в список ЮНЕСКО хроники бомбардировки Хиросимы
Мир
Politico назвала Туска самым влиятельным человеком в Европе
Мир
Reuters узнало о росте доходов штатов США за счет поддержки Украины
Мир
Иран направил беспилотник к авианосцу США в Персидском заливе
Политика
Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах ВСУ
Мир
У берегов Стамбула из-за шторма сел на мель нефтяной танкер
Экономика
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+
Мир
СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС
Происшествия
МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Общество
На юге Сахалина несколько школ перевели на удаленку из-за урагана
Происшествия
В аэропорту Кемерово задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Сюжет:

Жилье — мое

Адвокат Артем Яблоков — о том, как получить компенсацию после стихийных бедствий
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природные катастрофы и стихийные бедствия, которые, например, происходят в последние дни на юге России, нередко в вопросе компенсаций за утраченное имущество понимаются как обстоятельства непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Но даже такое понимание не отменяет вопроса о том, как защитить свое право на жилье, если оно пострадало в результате наводнения или урагана.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо установить, кто имеет право на компенсацию в результате потери жилья вследствие стихийного бедствия. Его имеет лицо, являющееся собственником объекта недвижимости. Получение же компенсации возможно через страховую компанию при наличии страховки и через обращение к администрации населенного пункта.

Чтобы получить страховую выплату, необходимо приобщить к заявлению в страховую компанию документы, содержащие сведения, которые бы обосновывали причиненный имуществу ущерб, а также сведения от компетентного органа, например МЧС, о том, что было зафиксировано чрезвычайное происшествие.

А чтобы получить компенсацию от государства — выплату или сертификат, необходимо к заявлению с изложенными требованиями приложить документы о праве собственности на жилое помещение. Заявление подать можно как на имя главы администрации населенного пункта, так и на имя прокурора района или города.

Кроме того, необходимо учитывать нормы закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По нему граждане России имеют право, в частности, на защиту жизни, здоровья и личного имущества, а также право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Также им должны быть гарантированы медицинское обслуживание и оказание психологической помощи.

Также есть нормы постановления правительства еще от 1995 года — о государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам России, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Сертификаты выдаются из расчета предоставления гражданам общей площади по социальной норме — 33 кв. м для одиноких граждан, 42 — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек, но не более площади утраченного помещения.

Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданину при условии регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении на момент ЧС, стихийного бедствия. Но для него и членов его семьи жилье, чтобы претендовать на сертификат, должно быть единственным.

И учитывая, что нередко бюджеты того или иного региона испытывают сложности при выделении средств на предоставление гражданам нового жилья, граждане столь же нередко обращаются в суды — с исками о признании права на компенсацию вследствие утраты жилого помещения.

При этом размеры выплат, как правило, небольшие. Это до нескольких десятков тысяч рублей за квадратный метр утерянного жилья — и здесь суммы отличаются от региона к региону. А после недавних наводнений в Приморье был установлен единый размер за утрату имущества первой необходимости — от 25 тыс. рублей.

Если же граждане недовольны решением властей о компенсации конкретно по их случаю, они могут обратиться в суд. Нередко на решение о компенсации влияет политическая реакция, но, как правило, позитивно. При этом судебная практика разнится, а Верховный суд пока не стремится ее унифицировать.

Однако такая позиция Верховного суда РФ, скорее всего, нацелена на то, чтобы предоставить возможность истцам обосновывать свою позицию максимально возможными обстоятельствами, заслуживающими внимания.

Автор — партнер компании «Братья Яблоковы»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023