Жилье — мое

Природные катастрофы и стихийные бедствия, которые, например, происходят в последние дни на юге России, нередко в вопросе компенсаций за утраченное имущество понимаются как обстоятельства непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Но даже такое понимание не отменяет вопроса о том, как защитить свое право на жилье, если оно пострадало в результате наводнения или урагана.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо установить, кто имеет право на компенсацию в результате потери жилья вследствие стихийного бедствия. Его имеет лицо, являющееся собственником объекта недвижимости. Получение же компенсации возможно через страховую компанию при наличии страховки и через обращение к администрации населенного пункта.

Чтобы получить страховую выплату, необходимо приобщить к заявлению в страховую компанию документы, содержащие сведения, которые бы обосновывали причиненный имуществу ущерб, а также сведения от компетентного органа, например МЧС, о том, что было зафиксировано чрезвычайное происшествие.

А чтобы получить компенсацию от государства — выплату или сертификат, необходимо к заявлению с изложенными требованиями приложить документы о праве собственности на жилое помещение. Заявление подать можно как на имя главы администрации населенного пункта, так и на имя прокурора района или города.

Кроме того, необходимо учитывать нормы закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По нему граждане России имеют право, в частности, на защиту жизни, здоровья и личного имущества, а также право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Также им должны быть гарантированы медицинское обслуживание и оказание психологической помощи.

Также есть нормы постановления правительства еще от 1995 года — о государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам России, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Сертификаты выдаются из расчета предоставления гражданам общей площади по социальной норме — 33 кв. м для одиноких граждан, 42 — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек, но не более площади утраченного помещения.

Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданину при условии регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении на момент ЧС, стихийного бедствия. Но для него и членов его семьи жилье, чтобы претендовать на сертификат, должно быть единственным.

И учитывая, что нередко бюджеты того или иного региона испытывают сложности при выделении средств на предоставление гражданам нового жилья, граждане столь же нередко обращаются в суды — с исками о признании права на компенсацию вследствие утраты жилого помещения.

При этом размеры выплат, как правило, небольшие. Это до нескольких десятков тысяч рублей за квадратный метр утерянного жилья — и здесь суммы отличаются от региона к региону. А после недавних наводнений в Приморье был установлен единый размер за утрату имущества первой необходимости — от 25 тыс. рублей.

Если же граждане недовольны решением властей о компенсации конкретно по их случаю, они могут обратиться в суд. Нередко на решение о компенсации влияет политическая реакция, но, как правило, позитивно. При этом судебная практика разнится, а Верховный суд пока не стремится ее унифицировать.

Однако такая позиция Верховного суда РФ, скорее всего, нацелена на то, чтобы предоставить возможность истцам обосновывать свою позицию максимально возможными обстоятельствами, заслуживающими внимания.

Автор — партнер компании «Братья Яблоковы»

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