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Политолог заявил о желании США спровоцировать войну между Китаем и Тайванем

Политолог Блохин: США хотят спровоцировать войну между Китаем и Тайванем
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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США заинтересованы в напряженности в отношениях Китая и Тайваня, но Пекин пока не готов к началу военной кампании. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин заявил во вторник, 28 ноября.

«Если Китай начнет эту войну через пять или десять лет, у него будет больше возможностей быстрее захватить Тайвань, чем сейчас. С каждым годом военные и экономические возможности Китая растут», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, задача США при этом состоит в том, чтобы спровоцировать войну между КНР и Тайванем и на основе этой агрессии Китая консолидировать всех своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Накануне официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что материковая часть Китая готова к процессу мирного воссоединения с островом. Биньхуа подчеркнул при этом, что Пекин выступает резко против деятельности, направленной на пропаганду независимости Тайваня, сообщает телеканал «360».

Биньхуа заявил, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты, пропагандирующие «независимость Тайваня». Он подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов, передает НСН.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

В тот же день Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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