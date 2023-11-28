Водитель легковушки сбил пешехода на переходе в Брянской области

В Почепском районе Брянской области водитель легковушки сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Наезд произошел вечером 27 ноября на 57-м км автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 49-летний водитель «ВАЗ-2114 »сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, пишет NASHBRYANSK.RU. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, подкожной гематомой теменной области, множественными ушибами и ссадинами, вывихом и переломом.

Обстоятельства наезда устанавливаются.

Тем же вечером водитель отечественной легковушки сбил мужчину в Сызранском районе Самарской области. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.