Пушилин и Кириенко присвоили освободителям Донбасса звания ветеранов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 28 ноября в филиале фонда «Защитники Отечества» вручили удостоверения ветеранов боевых действий защитникам городов Донбасса.

По словам Пушилина, документы вручили участникам спецоперации, сражавшимся в Шахтерске, Иловайске, Дебальцево, Мариуполе и других населенных пунктах.

«То, что страна сейчас уже, а еще не закончилась специальная военная операция, начинает заботиться о своих героях, о своих ветеранах, это абсолютно верно и правильно. Ребята, спасибо вам!» — заявил Пушилин.

В свою очередь, Кириенко в ходе церемонии отметил, что бойцы являются образцами для подражания.

«Благодаря вашему мужеству, вашему патриотизму, героизму и Донбасс отстояли, и Россию отстояли. Вы показали пример для всей России», — обратился он к ветеранам.

Между тем в своем Telegram-канале Пушилин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», у которого открылось уже 28 филиалов по республике. По его словам, недавно региональный филиал переехал в новое помещение, в котором после ремонта теперь удобно и уютно. Деятельность объединения направлена на поддержку ветеранов и их семей.

В середине ноября фонд «Защитники Отечества» вручил сотрудникам ЧВК «Вагнер» первые удостоверения ветеранов боевых действий. По словам председателя фонда Анны Цевелевой, скоро данные удостоверения получат все военнослужащие, которые давно этого ждут.

2 октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках специальной военной операции и их семьях важнейшей задачей властей. До этого, 21 сентября, российский лидер назвал бойцов спецоперации героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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