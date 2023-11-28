«Котизая» появилась на улице Зегеля в Липецке

Новая скульптура с котом и зайцем появилась на улице Зегеля в Липецке. Два зверька стоят на небольшом постаменте в виде каменной глыбы и внимательно смотрят вдаль: кот — спокойно и немного задумчиво, заяц — с опаской, готовый сорваться с места в любой момент, сообщает LipetskMedia во вторник, 28 ноября.

Автором арт-объекта стала скульптор Оксана Мельникова. Она назвала свое творение «Котизая». По словам художницы, заказ на «Котизаю» она получила от мецената, пожелавшего остаться неизвестным.

«Подарок людям для хорошего настроения. Инкогнито», — так ответил спонсор на вопрос о цели установки композиции, пишет GOROD48.

В свою очередь, краевед Иван Климов написал в соцсетях, что скульптура представляет собой «олицетворение сегодняшнего времени».

«Все мы сейчас немного зайцы, но как бы хотелось побольше котикового спокойствия и уверенности», — подытожил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что власти Липецка потратят на новогодние украшения для города 10 млн рублей. Подрядчик должен украсить областной центр до 15 декабря.