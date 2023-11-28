В Польше выступили с требованием к Украине вернуть Львов

Польская активистка Кая Годек потребовала от Украины вернуть Львов после заявления мэра города Андрея Садового о протесте польских перевозчиков на границе двух стран. Слова Годек передает 28 ноября Do Rzeczy.

«Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю», — приводит издание слова Годек, сказанные в комментарии к публикации мэра в Twitter.

В данном сообщении Садовой призвал польские власти немедленно вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

Перевозчики также объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

Уже 27 ноября власти Польши призвали Украину в срочном порядке выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу.