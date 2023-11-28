LADA Granta насмерть сбила пешехода в Сызранском районе

Мужчина на отечественной легковушке сбил пешехода в Сызранском районе Самарской области. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло днем ранее в 19:00 на 2-м км автодороги Урал – Варламово – Сызрань. Автомобиль LADA Granta под управлением 29-летнего водителя двигался в направлении поселка Варламово.

Мужчина ехал со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения и контроль за машиной. В какой-то момент легковушка наехала на пешехода 1986 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход получил травмы различной степени тяжести. Он скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, пишет НИА «Самара».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.