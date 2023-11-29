Путь рубля

Рубль, который последние несколько сессий торгуется в районе 88 за доллар, за месяц укрепился к американской валюте на 8%. При этом порядка 2,3 процентного пункта этого движения объясняются снижением курса доллара к другим мировым валютам. Остальное укрепление — следствие изменения фундаментальных факторов, которые теперь оказывают большую поддержку курсу.

Первый такой фактор — замедление роста внутреннего спроса в силу ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка с начала июля выросла в два раза — с 7,5 до 15%. Но в силу лага монетарной политики, а также первоначальных ожиданий рынка о быстром развороте действий ЦБ, ее влияние на реальный сектор стало проявляться ближе к концу сентября.

Импорт в октябре сокращался второй месяц подряд, что в условиях поддержки экспорта высокими нефтяными ценами привело к росту притока валюты от внешней торговли в сентябре–октябре. Кроме того, высокие ставки повышают привлекательность рублевых сбережений по сравнению с теми, что делаются в иностранных единицах, и способствуют замедлению оттока капитала.

Вторым фактором поддержки нацвалюты выступили ограничения правительства по минимальному объему продажи валюты от внешнеэкономической деятельности. Ключевым оказался даже не порог в 80% зачисления на счета валютной выручки, а второе принятое ограничение — продажа не менее 50% от всех экспортных поступлений.

Это вынудило часть участников рынка с выручкой от зарубежных контрагентов в рублях проводить покупки валюты на внешнем рынке с целью ее продажи внутри РФ. Уместно полагать, что в случае сильного дальнейшего укрепления нацвалюты правительство откажется в первую очередь именно от этой меры.

Третьим важным фактором стало снижение в сентябре рублевой доли в расчетах за экспорт в пользу юаней. Это позволяет увеличить объемы иностранных денег внутри страны. Если тенденция продолжится, то нацвалюта получит дополнительную поддержку в конце года.

По оценкам «БКС Форекс», курс рубля до конца года будет оставаться примерно на сегодняшнем уровне — ниже 90 за доллар — с возможным небольшим ослаблением в конце декабря. Это возможно в силу сезонного фактора. Как правило, в это время спрос на валюту растет, в том числе — со стороны населения (например, для поездок на праздники).

Обязательные продажи выручки в иностранных денежных единицах способствовали росту объема дневных торгов, что обеспечит более низкую волатильность рубля. Однако по сравнению с докризисными временами валютный рынок остается тонким и сохраняется риск значительных краткосрочных колебаний курса.

В нашем базовом прогнозе плавное укрепление рубля продолжится в 2024 году, но он при этом будет оставаться в коридоре 85–90 за доллар.

При этом базовый прогноз предполагает отсутствие шоковых факторов влияния на курс, а их может возникнуть немало. Один из основных потенциальных рисков — ужесточение санкционной политики США. Это может быть как появление новых мер, так и ужесточение уже введенных: понижение потолка цен на нефть, экспортное эмбарго по другим сырьевым товарам. Всё это способно привести к сокращению притока валюты от внешнеторговых операций и к новому ослаблению рубля.

В силу введения довольно большого количества ручных мер поддержки курса есть и риски, формирующиеся во внутреннем контуре. Банк России может пойти на преждевременное снижение процентных ставок с целью поддержания экономического роста. Или в ускоренном порядке компенсировать объем отложенных валютных покупок в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу (с августа 2023-го он перестал покупать на бирже иностранные денежные единицы, которыми власти пополняют ФНБ). Объем таких операций может достичь 1,5–1,6 трлн к концу года.

Реализация этих рисков приведет к новому ослаблению рубля. Хотя мы полагаем, что Банк России будет стараться их минимизировать как минимум до снижения сезонно-скорректированного роста цен до уровня цели по инфляции — 4%.

Автор – аналитик «БКС Форекс»

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