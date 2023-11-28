Более 770 человек чистят от снега парки Московской области
Более 770 человек и 200 единиц специальной техники устраняют последствия первого сильного снегопада в парках Московской области. С понедельника, 27 ноября, от снега было очищено более 33,5 тыс. куб. м территории, сообщает региональное министерство благоустройства.
В первую очередь снег убирают на центральных аллеях и в парках, затем приступают к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Далее территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения горожан, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее в ноябре сообщалось, что по всей России открыто 3,6 тыс. вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега. Больше всего таких предложений о работе в Москве — около 400 вакансий.