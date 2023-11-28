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Дорожные работы на объектах нацпроекта БКД завершились в Удмуртии

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Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
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На территории Удмуртии завершились все запланированные на 2023 год работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В текущем году в основной перечень попали 78 дорожных участков общей протяженностью более 118 км. Также регион получил из федерального бюджета дополнительные средства на ремонт еще восьми участков протяженностью 47,2 км.

На региональной сети в порядок приведены 14 участков длиной 89,7 км. Работы прошли на дорогах в Сюмсинском, Увинском, Сарапульском, Завьяловском, Малопургинском районах республики.

Кроме того, как уточняет ИА «Сусанин», удалось отремонтировать один из самых протяженных объектов — дорогу Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области. По словам главы миндортранса республики Алексея Горбачева, изначально работы разделили на два года, но подрядчику удалось завершить их в течение 2023-го.

Всего за время реализации нацпроекта БКД на территории Удмуртии в порядок привели 667 км дорог.

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