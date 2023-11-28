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В России создадут Содружество «Донбасс»

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Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
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Ростовская и Воронежская области, а также Донецкая и Луганская народные республики договорились о создании Содружества «Донбасс».

Из соглашения следует, что главной целью новой структуры является подготовка проектов по развитию всех четырех субъектов. Регионы намерены активно взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах. Высший орган управления содружеством — совет, в состав которого вошли главы четырех субъектов. Соглашение рассчитано на пять лет и вступит в силу 1 марта 2024 года. До этого документ предстоит ратифицировать региональными парламентами.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подписание документа историческим событием для регионов-участников. «Мы возвращаем историю, а история — это некогда существовавшее соглашение о еврорегионе «Донбасс». У нас появляются новые возможности: коммуникации, объединение сил, использование потенциала каждого региона, оказание друг другу поддержки. Содружество дает нам возможность объединить усилия в интересах друг друга», — подчеркнул Голубев.

В числе перспективных направлений сотрудничества Голубев назвал производство беспилотников и создание нового общего транспортного каркаса.

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев пояснил, что для объединения в содружество были экономические предпосылки. «Мы пространственно связаны и транспортной, и инженерной инфраструктурой, у нас схожие структуры экономики, хорошо развито сельское хозяйство, у нас развитая промышленность», — добавил он.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, «эта коллаборация» нацелена на то, чтобы предприятия, промышленность и сельское хозяйство развивались во взаимовыгодных направлениях. «Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на жителях всех наших регионов», — отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь призвал участников соглашения «работать на победу в специальной военной операции». «Будем объединять нашу экономику, которая будет работать на нашу победу», — заключил он.

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