Вильфанд назвал причину «катастрофического» шторма на юге России

Шторм на юге России, бушевавший 26–28 ноября и создавший катастрофическую синоптическую ситуацию, был спровоцирован приходом мощного циклона. Об этом 28 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На восток европейской территории России пришел теплый воздух, и выпали мощные осадки, потому что теплый воздух насыщен влагой. А по западной периферии, или, как говорят метеорологи, в тылу циклона, холодные арктические массы пришли далеко на юг и произошло столкновение с субтропическим воздухом», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Он также добавил, что приход циклона, который стал причиной не только ураганного ветра на юге России, но также обильных осадков в Москве, Подмосковье и других центральных регионах страны, предсказывали синоптики.

«Представьте, 26 ноября в Краснодаре было рекордное значение для этого дня, +21,8 градуса. Сейчас на 20 градусов температура ниже. Столкновение двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разной температурой обусловили обострение фронта. <…> Эта катастрофическая синоптическая ситуация была предсказана за двое-трое суток», — указал он.

Ранее, 27 ноября, Вильфанд в разговоре с «Известиями» отметил, что шторм в Крыму стал самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. Вильфанд рассказал, что это связано с противостоянием двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разным температурным режимом.

Тогда замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.

28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма. По словам главы республики, на утро без света остаются 93 тыс. жителей.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе.