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«Страна.ua»: супругу главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

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Марианну Буданову, жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило издание «Страна.ua».

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — заявил источник.

Женщина была госпитализирована. Она завершает курс лечения, но продолжает находиться под наблюдением врачей. По данным издания, расследуется попытка убийства.

Позднее стало известно, что отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР минобороны Украины. Выдвинута версия об отравлении через еду.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказал источник.

28 ноября в ГУР минобороны Украины подтвердили факт отравления жены Буданова. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что женщина проходит завершающий этап лечения.

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Ранее, 15 июня, осведомленный источник в российских силовых структурах сообщил о ранении Буданова во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве.

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