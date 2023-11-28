«Страна.ua»: супругу главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами
Марианну Буданову, жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило издание «Страна.ua».
«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — заявил источник.
Женщина была госпитализирована. Она завершает курс лечения, но продолжает находиться под наблюдением врачей. По данным издания, расследуется попытка убийства.
Позднее стало известно, что отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР минобороны Украины. Выдвинута версия об отравлении через еду.
«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказал источник.
28 ноября в ГУР минобороны Украины подтвердили факт отравления жены Буданова. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что женщина проходит завершающий этап лечения.
Ранее, 15 июня, осведомленный источник в российских силовых структурах сообщил о ранении Буданова во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве.