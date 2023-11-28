Экономист спрогнозировал курс доллара на текущей неделе

На этой неделе доллар прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей, рассказал «Известиям» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода 28 ноября.

По данным сайта Мосбиржи, на 17:03 доллар достиг 88,98 рубля. Еще в начале ноября американская валюта стоила 92,7 рубля.

«Курс рубля пока сдерживается налоговым периодом, но к концу месяца налоговый период влияние на рубль утратит до следующего налогового периода», — отметил Лобода.

По его словам, рублю оказывает поддержку обязательная продажа валютной выручки экспортерами, а также высокие цены на нефть.

«Валютный рынок будет ждать решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти. Чем больше будет сокращена добыча, тем сильнее будет положительное влияние этого решения на нефтяные цены, а значит, и на рубль влияние будет позитивным. Сокращение добычи на меньшую величину или ее сохранение на текущем уровне может вызвать продолжение коррекции цен на нефть вниз и негативно повлиять на рубль, отправив доллар на 89 рублей», — заключил эксперт.

Ранее, 4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.