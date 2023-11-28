Реклама
Прямой эфир
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска
Мир
ХАМАС сообщило о возможном продлении перемирия в Газе в ближайшие часы
Мир
Путин заявил о сражении России в СВО за свободу всего мира
Мир
В МИД РФ выступили за продление перемирия в секторе Газа и прекращение войны

Экономист спрогнозировал курс доллара на текущей неделе

Экономист Лобода: на этой неделе доллар может торговаться в диапазоне 87–89 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На этой неделе доллар прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей, рассказал «Известиям» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода 28 ноября.

По данным сайта Мосбиржи, на 17:03 доллар достиг 88,98 рубля. Еще в начале ноября американская валюта стоила 92,7 рубля.

«Курс рубля пока сдерживается налоговым периодом, но к концу месяца налоговый период влияние на рубль утратит до следующего налогового периода», — отметил Лобода.

По его словам, рублю оказывает поддержку обязательная продажа валютной выручки экспортерами, а также высокие цены на нефть.

«Валютный рынок будет ждать решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти. Чем больше будет сокращена добыча, тем сильнее будет положительное влияние этого решения на нефтяные цены, а значит, и на рубль влияние будет позитивным. Сокращение добычи на меньшую величину или ее сохранение на текущем уровне может вызвать продолжение коррекции цен на нефть вниз и негативно повлиять на рубль, отправив доллар на 89 рублей», — заключил эксперт.

Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год
Эксперты оценили риски и положительные факторы для стоимости национальной валюты

Ранее, 4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023