В ПСБ призвали выбирать «героев нашего времени» в сфере науки и технологического предпринимательства

России необходимы новые «герои нашего времени» в сфере науки и технологического предпринимательства. Об этом заявила на сессии «Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев» на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя — ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны», — сказала Вера Подгузова.

Выступая на сессии, она рассказала, что более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике. Об этом свидетельствуют исследования. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера.

Также Вера Подгузова сообщила о поддержке ПСБ передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. Для реализации этих задач банк уделяет особое внимание молодежи и мотивации к созданию новых изобретений и исследований, которые помогут инновационному развитию страны.

«Уверена, что новаторский менталитет молодежи обернется новыми научными и технологическими прорывами и будет способствовать трансформации мировоззрения и ценностных установок будущих поколений россиян», — резюмировала Вера Подгузова.