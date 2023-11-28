Реклама
Прямой эфир
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска
Мир
ХАМАС сообщило о возможном продлении перемирия в Газе в ближайшие часы
Мир
Путин заявил о сражении России в СВО за свободу всего мира
Мир
В МИД РФ выступили за продление перемирия в секторе Газа и прекращение войны

В ПСБ призвали выбирать «героев нашего времени» в сфере науки и технологического предпринимательства

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России необходимы новые «герои нашего времени» в сфере науки и технологического предпринимательства. Об этом заявила на сессии «Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев» на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя — ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны», — сказала Вера Подгузова.

Выступая на сессии, она рассказала, что более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике. Об этом свидетельствуют исследования. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера.

Также Вера Подгузова сообщила о поддержке ПСБ передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. Для реализации этих задач банк уделяет особое внимание молодежи и мотивации к созданию новых изобретений и исследований, которые помогут инновационному развитию страны.

«Уверена, что новаторский менталитет молодежи обернется новыми научными и технологическими прорывами и будет способствовать трансформации мировоззрения и ценностных установок будущих поколений россиян», — резюмировала Вера Подгузова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023