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В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа

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Фото: TASS/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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На севере сектора Газа прогремели три взрыва вблизи позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 28 ноября сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«За последний час три взрывных устройства были взорваны вблизи войск ЦАХАЛ в двух разных местах на севере сектора Газа, что нарушило рамки оперативной паузы. В одной из локаций террористы также открыли огонь по военнослужащим, которые ответили огнем», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего несколько военнослужащих получили легкие ранения. В ЦАХАЛ отметили, что израильские войска находились на позициях, определенных условиями оперативной паузы.

Ранее в этот день радикальное движение ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено на два дня в ближайшие часы.

28 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается.

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Накануне, 27 ноября ХАМАС и глава МИД Катара сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Также сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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