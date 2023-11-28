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Аналитик оценила возможность фрагментации мировой экономики

В КНР заявили о риске фрагментации мировой экономики: Мильчакова оценила прогноз
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Фото: REUTERS/Christian Charisius
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Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что мировая экономика сталкивается с риском фрагментации. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям» 28 ноября, что, несмотря на то что признаки фрагментации в виде санкций Запада против третьих стран в мире всё-таки наблюдаются, устоявшиеся экономические связи между государствами будет очень трудно разорвать.

«Фрагментация мировой экономики — модная экономическая концепция, которая, если присмотреться к ней внимательно, является альтернативой теме глобализации. Авторство термина «фрагментация мировой экономики» приписывают президенту Франции Эммануэлю Макрону, хотя он несколько лет назад говорил о фрагментации Европы и Запада в контексте уже подзабытого Brexit», — отметила эксперт.

Как она объяснила, позднее, в начале 2023 года, Международный валютный фонд (МВФ) представил исследование относительно возможных сценариев фрагментации мировой экономики. Речь шла о том, что со временем мировая экономика может расколоться на несколько замкнутых экономических блоков, в которые будут входить определенные группы стран, осуществляющие внешнеэкономические отношения только друг с другом, уточнила аналитик. Так, по мнению МВФ, в один блок, например, могут войти Россия, Китай и другие страны БРИКС, в другой — страны «большой семерки», Евросоюз и ряд стран Организации экономического сотрудничества и развития.

«Такого рода фрагментация теоретически возможна, но это представляло бы угрозу для всей мировой экономики, это грозило бы миру длительной стагнацией, поскольку одни страны остались бы без сырья, другие — без ряда промышленных товаров и технологий», — подчеркнула Мильчакова.

При этом, по словам аналитика, самое главное — концепция фрагментации не отвечает на вопрос, что делать странам, которые фрагментации не хотят, а готовы сохранять партнерские отношения и торговать сразу с несколькими конкурирующими блоками? В частности, примером такой страны является Турция, добавила эксперт.

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«Скорее всего, несмотря на то что признаки фрагментации в виде санкций и эмбарго Запада против третьих стран в мире всё-таки наблюдаются, устоявшиеся экономические связи между странами будет разорвать очень трудно. И конкуренцию в глобальном масштабе никто не отменял. Если даже в мире появятся какие-либо локальные замкнутые блоки, они будут развивать импортозамещение, а третьи страны, которые не присоединятся ни к каким блокам, смогут выбирать между товарами и технологиями, произведенными в разных странах», — сказала Мильчакова.

В то же время она обратила внимание на то, что происходящая постепенная дедолларизация мировой экономики вовсе не предполагает фрагментации, а наоборот, возможность более широкого выбора для развивающихся стран относительно того, в какой валюте торговать.

Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в студии «Известий» назвал абсолютной реальностью многополярный мир. Он рассказал, что меняются траектории экономического развития, центры экономического развития смещаются в другие регионы мира.

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