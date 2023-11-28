В Самаре водитель на Chevrolet Niva врезался в дерево
Отечественный внедорожник врезался в дерево в Самаре, в результате чего пострадали две женщины. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло накануне в 05:50. Автомобиль Chevrolet Niva под управлением 62-летний водителя двигался в поселок Зубчаниновка по Аэропортовскому шоссе со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Краснопресненской. Напротив дома № 118 на Аэропортовском шоссе мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на дерево.
Две женщины — пассажирки 1992 и 1960 годов рождения получили различные травмы, пишет НИА «Самара». Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребуется.
Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.