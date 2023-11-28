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В Самаре водитель на Chevrolet Niva врезался в дерево

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Отечественный внедорожник врезался в дерево в Самаре, в результате чего пострадали две женщины. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло накануне в 05:50. Автомобиль Chevrolet Niva под управлением 62-летний водителя двигался в поселок Зубчаниновка по Аэропортовскому шоссе со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Краснопресненской. Напротив дома № 118 на Аэропортовском шоссе мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на дерево.

Две женщины — пассажирки 1992 и 1960 годов рождения получили различные травмы, пишет НИА «Самара». Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребуется.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.

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