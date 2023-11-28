В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи

Ложное заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа» фактически является преступлением. Об этом 28 ноября заявил глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«То, что мы вчера увидели, — я даже не знаю, как это назвать. Это не злоупотребление правом — это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — сказал он на конференции «Фокус на клиента».

Мамута отметил, что в Центробанке считают произошедшее недопустимым, так как есть подозрения в совершении недобросовестных практик на рынке.

«Было очевидно манипулирование ценой на акции СПБ Биржи. Я не могу об этом утверждать как о факте, потому что факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась, в силу того что «звезды легли». Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать», — указал Мамута.

Ранее, 27 ноября в базе арбитражных дел появилась информация о регистрации заявления о признании банкротом СПБ Биржи. Оно поступило в суд 24 ноября. В пресс-службе торговой площадки заявили, что не подавали такие документы, и заверили, что обладают устойчивым финансовым состоянием. При этом в Федресурсе отметили, что в карточке лица ПАО «СПБ Биржа» не было опубликовано сообщение о намерении биржи обратиться в суд.

После появления информации о подаче заявления на банкротство цена акций СПБ Биржи резко упала, однако после опровержения вновь выросла. Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов предположил, что заявление якобы от имени торговой площадки было направлено кем-то, кто желал заработать на просадке акций.

27 ноября Арбитражный суд Москвы сообщил «Известиям», что возвратил заявление о банкротстве. На бирже уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.