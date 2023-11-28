Экс-командующий армией США заявил о недостаточной военной помощи Украине

Выделенной США Украине военной помощи хватило только на выживание. Об этом заявил бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес.

«Выделенной США помощи хватило только на выживание, а не на победу», — сказал Ходжес, его слова 28 ноября передает Telegram-канал Klymenko Time.

Он добавил, что американцы никогда бы не отправили свою армию в наступление в тех условиях, в которых находится Украина.

Днем ранее президент Чехии Павел в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. Павел подчеркнул, что такая ситуация создает дисбаланс и мешает Киеву заниматься военным планированием.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «сложную ситуацию» и несут большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса.

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил (ВС) России. При этом он отметил, что США и другие страны Запада продолжат оказывать Киеву военную помощь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.