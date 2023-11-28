Более 100 жителей Пензы обратились к травматологам за сутки

Более 100 жителей Пензы получили различные травмы и обратились за помощью к медикам за прошедшие сутки. Такую статистику озвучили в областной клинической больнице имени Захарьина, сообщает ИА «Пенза-пресс» во вторник, 28 ноября.

Так, в травмпункте на улице Пионерской, 4 приняли 81 пациента, из которых 36 упали на улице. Еще 15 пострадавших обратились в приемник стационара им. Г.А. Захарьина на улице Стасова, 7, девять из них госпитализировали с тяжелыми травмами.

В связи с происходящим врачи просят горожан соблюдать предельную осторожность в гололед. Пожилым людям лучше вовсе не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае если прогулка неизбежна, нужно позаботиться о нескользящей обуви и передвигаться медленно, маленькими шагами.