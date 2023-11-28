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Новосибирца отправят на лечение в психбольницу за истязание 44 собак

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Мужчину из Новосибирска отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар за жестокое обращение с животными. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следователей, сибиряк в течение семи лет вместе с сестрой содержал в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки. Животные находились в антисанитарных условиях и были истощены, им не оказывалась ветеринарная помощь. В результате погибли 18 псов, три из которых получили увечья, пишет Сиб.фм.

Уголовное дело рассматривал Октябрьский районный суд. Судебно-психиатрическая показала, что мужчина не осознавал фактический характер и опасность своих действий для общества. В связи с этим по решению суда живодера освободили от уголовной ответственности и назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Постановление еще не вступило в законную силу, отмечает VN.ru.

Ранее «Известия» писали, что в России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей.

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