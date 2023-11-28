Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны

Ресурсы для поддержки Украины уже заканчиваются у большинства стран Запада. Венгрия и Словакия могут в первую очередь отказаться от военной поддержки. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил во вторник, 28 ноября.

По словам политолога, европейские страны и раньше не очень-то мечтали о помощи Украине. Так, немцев фактически заставили включиться в эту поддержку, указав на то, что Россия якобы напала на Украину.

«Сейчас отказаться от помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) хотели бы все, но Европа оказалась слишком сильно привязана к Штатам. Американцы же, в свою очередь, еще не до конца определились с тем, что делать с украинским конфликтом», — сказал Журавлев в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что к настоящему времени у многих стран уже заканчиваются физические ресурсы для продолжения помощи.

«Терпение уже закончилось у Венгрии и Словакии. Постепенно заканчивается у Польши. Там вообще ситуация изначально держалась на том, что ненависть к России была сильнее ненависти к Украине, но теперь даже в этом уверенности нет», — заключил Журавлев.

Накануне президент Чехии Павел в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. Павел подчеркнул, что такая ситуация создает дисбаланс и мешает Киеву заниматься военным планированием, сообщает телеканал «360».

Также в тот день министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. Вместе с тем она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам, пишет ИА «Регнум».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.