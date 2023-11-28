В МИД РФ выступили за продление перемирия в секторе Газа и прекращение войны

Россия выступает не только за продление гуманитарной паузы в секторе Газа, но и за прекращение военных действий в регионе, а также перевод ситуации в политическое русло. Об этом заявил 28 ноября заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Не только за продление гуманитарной паузы [выступает Россия], чтобы спасти ни в чем не повинных людей, а чтобы действительно прекратить войну там и перевести всю ситуацию в политическое русло, которое и может обеспечить безопасность», — заявил дипломат в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что члены палестинского движения ХАМАС, поддержавшие гуманитарную паузу, были нацелены на спасение жизней удерживаемых заложников, в том числе граждан Израиля, имеющих российский паспорт.

«Практически подходят к концу эвакуационные наши мероприятия, мы вывезли сотни и наших, и не наших граждан из сектора Газа из тех, что пожелали вернуться в Россию», — добавил Богданов.

Ранее 28 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие, и израильские танки ведут огонь в ряде районов сектора Газа. В частности, военные открыли огонь по южным районам анклава, к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис.

В свою очередь, представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари указал, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Аль-Ансари отметил, что возможность продлить перемирие будет зависеть от желания ХАМАС отпустить больше удерживаемых ими израильтян.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации. По ее словам, россияне хотели покинуть Газу, но не смогли сообщить об этом дипломатам, так как не работали мобильная связь и интернет. Прием заявок на эвакуацию продолжается.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

В тот день 11 заложников вернулись на территорию Израиля. Из заключения с израильской стороны в ходе обмена пленными были освобождены 33 палестинских заключенных.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.