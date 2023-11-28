Тульские власти выделят более 300 тыс. рублей на новогодние баннеры
Власти Тулы выделят из городского бюджета более 300 тыс. рублей на новогоднее оформление. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Средства пойдут на установку праздничных баннеров. Речь идет о щитах, сити-форматах и афишных досках. Ведется поиск компании, которая сможет выполнить заказ.
Работы необходимо завершить до 10 декабря, пишет «ТСН24».
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