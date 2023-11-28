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Тульские власти выделят более 300 тыс. рублей на новогодние баннеры

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Власти Тулы выделят из городского бюджета более 300 тыс. рублей на новогоднее оформление. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Средства пойдут на установку праздничных баннеров. Речь идет о щитах, сити-форматах и афишных досках. Ведется поиск компании, которая сможет выполнить заказ.

Работы необходимо завершить до 10 декабря, пишет «ТСН24».

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