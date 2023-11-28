СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению

В НАТО хотят предложить Украине упрощенную ежегодную нацпрограмму вместо плана действий по членству в военно-политическом блоке. Об этом 28 ноября пишет Euractiv, ссылаясь на свои источники.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — сказано в статье.

Портал указывает, что по этой программе Киеву рекомендуют бороться с коррупцией и защищать нацменьшинства. По мнению авторов статьи, так Украине будет легче «продемонстрировать достижения» перед следующим саммитом альянса.

В материале отмечается, что процесс по упрощенной ежегодной программе менее строгий, чем по плану действий по членству в НАТО. Согласно словам источников, она более короткая, менее подробная и содержит скорее перечень приоритетных областей, а не список пунктов для исполнения.

Ранее, 15 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде. Она подчеркнула, что Москва неоднократно разъясняла свою позицию по этой теме.

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.