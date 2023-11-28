Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции запретят курить на пляжах и в парках
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Экономика
В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи
Мир
В Белоруссии начались обыски по делу оппозиционного координационного совета
Мир
Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Мир
Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Общество
Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

Экс-бойца ММА и его подельника взяли под стражу по подозрению в похищении людей

0
Фото: t.me/opskuban
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд на Кубани заключил под стражу бывшего бойца ММА Карена Торояна и его подельника по подозрению в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По материалам дела, 20 ноября похитители в гаражном кооперативе напали на владельца легкового авто, поместили его в багажник, после чего в течение нескольких часов следили за местной жительницей. Далее злоумышленники отпустили пострадавшего, изъяв из машины видеорегистратор. Позднее, 24 ноября, соучастники напали на другого мужчину, отобрав его автомобиль и также запихнув владельца машины в багажник. Выследив женщину на этом авто, они похитили ее и убили в лесном массиве.

Изначально были задержаны трое подозреваемых — Тороян и его подельники Ридван Алиев и Ашот Агаян. Позднее Алиев скончался в отделе полиции от передозировки наркотиков. Какие-либо следственные действия с ним не проводились.

Тороян обвиняется по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Рассмотрев материалы дела, суд счел, что избрание иной, более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемого невозможно, и заключил его под стражу. Срок меры — до 24 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Подобная мера пресечения установлена и в отношении его подельника.

Тело в багажнике: в Новороссийске убита жена «зернового короля»
За убийством женщины и вымогательством у ее мужа могут стоять воры в законе

Накануне сообщалось, что убившая женщину в Новороссийске группа похитителей требовала у ее мужа выкуп в биткоинах. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления СК России по региону Андрея Маслова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023