Экс-бойца ММА и его подельника взяли под стражу по подозрению в похищении людей

Суд на Кубани заключил под стражу бывшего бойца ММА Карена Торояна и его подельника по подозрению в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По материалам дела, 20 ноября похитители в гаражном кооперативе напали на владельца легкового авто, поместили его в багажник, после чего в течение нескольких часов следили за местной жительницей. Далее злоумышленники отпустили пострадавшего, изъяв из машины видеорегистратор. Позднее, 24 ноября, соучастники напали на другого мужчину, отобрав его автомобиль и также запихнув владельца машины в багажник. Выследив женщину на этом авто, они похитили ее и убили в лесном массиве.

Изначально были задержаны трое подозреваемых — Тороян и его подельники Ридван Алиев и Ашот Агаян. Позднее Алиев скончался в отделе полиции от передозировки наркотиков. Какие-либо следственные действия с ним не проводились.

Тороян обвиняется по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Рассмотрев материалы дела, суд счел, что избрание иной, более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемого невозможно, и заключил его под стражу. Срок меры — до 24 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Подобная мера пресечения установлена и в отношении его подельника.

Накануне сообщалось, что убившая женщину в Новороссийске группа похитителей требовала у ее мужа выкуп в биткоинах. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления СК России по региону Андрея Маслова.