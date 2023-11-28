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В Финляндии анонсировали новые ограничения на границе с РФ

МВД Финляндии: во вторник будут приняты решения о новых ограничениях на границе с РФ
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Фото: TASS/TOMI HANNINEN
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Руководство Финляндии во вторник примет решение о новых ограничениях на границе с РФ. Об этом 28 ноября заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

«Правительство примет решение о новых мерах на восточной границе сегодня, во вторник», — приводит слова министра портал Yle.

Отмечается, что брифинг по восточной границе будет проведен в 16:00 по местному времени (17:00 мск). При этом Рантанен не раскрывает, когда именно появится информация и какими будут новые меры.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

В ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

В ответ российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. В МИД России подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи». Через два дня Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

В этот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Днем позже финский премьер заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран. Он добавил, что в таком случае заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах, но не на восточной границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу.

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