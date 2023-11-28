В Испании сообщили о нападении мужчины с ножом на полицейских в Мадриде
Мужчина в Мадриде зашел в отделение полиции и попытался нанести удары ножом нескольким представителям правопорядка. Об этом 28 ноября сообщила испанская газета El Mundo.
«Мужчина пытался нанести удар ножом нескольким полицейским, стоявшим у входа», — говорится в публикации.
Как уточняется, нападавшим оказался выходец из Венесуэлы. Около 11:50 по местному времени (13:50 по мск) он вошел в приемное отделение полиции Мадрида и с криками напал на сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские направили на него оружие, после чего он сдался. Никто из стражей порядка не пострадал.
В июле в Испании мужчина напал с ножом на редактора испанской газеты La Voz de Galicia. Злоумышленник совершил нападение в редакции издания в Понтеведре. Пострадавший получил порезы руки и груди.