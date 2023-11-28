Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки d pjyt CDJ cредствами ПВО перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожено шесть БПЛА.

На южнодонецком направлении потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля, на краснолиманском направлении уничтожили два пикапа и до 40 военнослужащих, а на купянском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении уничтожено пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа.