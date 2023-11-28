Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье

В Первомайском районе Оренбургской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибла женщина. Об этом сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла 27 ноября на 177-м км трассы Самара – граница Республики Казахстан. По предварительным данным, 30-летний водитель легковой Toyota Estima не справился с управлением и врезался в стоящий на правой полосе большегруз Volvo под управлением 43-летнего жителя соседнего государства.

В результате столкновения 32-летняя пассажирка легковушки получила различные травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи. Многочисленные травмы также получили 36-летний и 30-летний пассажиры авто, мужчин госпитализировали, уточняет РИА «Оренбуржье».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

27 ноября сообщалось о массовом ДТП на кольцевой дороге в Москве. Столкнулись три грузовика и автомобиль Peugeot, следовавшие друг за другом по одной полосе. Один человек погиб, еще один пострадал.