В Рязани мальчик надел на голову горшок и не смог снять
Маленький мальчик из Рязани надел на голову горшок и не смог его снять. На помощь ему пришли спасатели МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева, сообщается в группе волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 ноября, пишет 62INFO.ru. На место незамедлительно выехал экипаж спасателей. С помощью пассатижей специалисты быстро высвободили испуганного и плачущего ребенка.
В связи с происшествием спасатели призвали рязанцев внимательно следить за своими детьми, отмечает РИА «7 новостей».
Ранее в ноябре сообщалось, что в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» ребенка едва не затянуло в сливное отверстие. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.