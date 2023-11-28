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77-летний актер Евгений Стеблов перенес сложную операцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Я шагаю по Москве», народный артист России Евгений Стеблов выписался из больницы после госпитализации. Как сообщил 77-летний актер 28 ноября, ему была проведена сложная операция.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло — всë в рамках возрастных изменений», — цитирует его интернет-издание «Абзац».

Он отметил, что в настоящее время чувствует себя более-менее хорошо, однако называть свой диагноз не стал, отмечает «Газета.Ru».

Евгению Стеблову исполнилось 70 лет
Евгению Стеблову исполнилось 70 лет
Народный артист РСФСР, звезда фильмов «Раба любви», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Сибирский цирюльник» отмечает юбилей

За свою долгую карьеру Стеблов снялся более чем в 80 фильмах, в том числе в таких шедеврах советского кино, как «Я шагаю по Москве» (1963), «По семейным обстоятельствам» (1978), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981), а также в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» (1998) и других.

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