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В Ростове-на-Дону задержали лидера казанской ОПГ «Кинопленка» из 90-х

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ростове-на-Дону 26 ноября был задержан 61-летний главарь казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Кинопленка». Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Следственный комитет России.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в 1997 году мужчина совместно с иными лицами создал в Казани ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушении на двоих человек, уточнили в СК.

«В 2011 году 15 участников преступного сообщества были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Обвиняемому удалось скрыться от следствия, и он был объявлен в розыск. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 26 ноября 2023 года он был задержан в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Помимо убийства и покушения на убийство, мужчина обвиняется в бандитизме, организации преступного сообщества, а также в незаконном хранении оружия.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 18 ноября, сообщалось, что известный в 1990-х годах киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат вышел на свободу спустя 24 года заключения. Бывший морской пехотинец, попавший в Ореховскую преступную группировку в начале 1990-х годов, был задержан в 1999 году.

По версии следствия, Пустовалов отнял жизнь у 22 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов и бандитов. Сейчас ему 50 лет.

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