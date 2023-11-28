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Глава администрации Сум заявил о провале плана по мобилизации ВСУ в городе

Артюх: в Сумах план по мобилизации в ряды ВСУ выполнен всего на 8%
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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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В городе Сумы план по мобилизации мужчин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполнен только на 8%. Об этом 28 ноября заявил глава областной администрации Владимир Артюх.

«За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооруженные силы с целью защиты нашей страны <...> Всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», — сказал Артюх, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, задачу правительства страны не выполнили предприятия и учреждения города, а во многих общинах Сумской области учет военнообязанных и вовсе отсутствует.

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Ранее в этот день газета The Guardian со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова сообщила об изменении тактики призыва в ряды ВСУ. По данным газеты, предполагается передать проведение мобилизации в руки коммерческих вербовочных компаний, что позволит провести более целенаправленный призыв.

Также в этот день политолог Юрий Светов прокомментировал «Известиям» решение украинских властей об изменении тактики призыва в армию. Он напомнил, что власти пытались добиться призыва украинцев, которые находятся за границей, однако власти в тех государствах оказались помогать в этом вопросе Теперь на Украине придумывают новые варианты для привлечения большего количества людей на фронт, резюмировал он.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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