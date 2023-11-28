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В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи
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В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи

Мамута: ситуация с ложным банкротством СПБ Биржи требует расследования
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Подача в суд заявления о банкротстве ПАО «СПБ Биржа», которое сама торговая площадка назвала подложным, требует вмешательства правоохранительных органов и Банка России. Об этом 28 ноября заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута, отметив, что ситуация выглядит как попытка манипулирования рынком.

«То, что мы вчера увидели, — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве], но кто-то это сделал», — сообщил Мамута журналистам на конференции Банка России «Фокус на клиента».

Он отметил, что жалобы инвесторов по данному инциденту, который спровоцировал резкие скачки котировок акций биржи, в ЦБ не поступали, однако если они последуют, это не будет удивительным.

«Если смотреть на это с точки зрения рынка, то это было, очевидно, манипулирование ценой. Не могу об этом утверждать как о факте, факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, но маловероятно, имела место случайность, которая таким образом реализовалась. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать», — добавил он.

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Ранее, 27 сентября, стало известно, что в базе арбитражных дел появилась информация о зарегистрированном заявление о признании указанной торговой площадки банкротом. Оно поступило в суд 24 ноября. В пресс-службе ПАО «СПБ Биржа» «Известиям» заявили, что не подавали такие документы, а также уточнили, что обладают устойчивым финансовым состоянием. При этом в Федресурсе отметили, что в карточке лица ПАО «СПБ Биржа» не было опубликовано сообщение о намерении биржи обратиться в суд.

Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов предположил, что кто-то направил в суд такое заявление, якобы от имени СПБ Биржи, желая заработать на просадке акций. После появления информации о подаче заявления торговой площадкой цена акций резко упала, однако после опровержения вновь выросла.

Позже Арбитражный суд Москвы сообщил «Известиям», что возвратил заявление о банкротстве торговой площадки. В самой же бирже уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления о банкротстве стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Банк России в комментарии «Известиям» пообещал проанализировать произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами «СПБ Биржи», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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