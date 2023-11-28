Два человека пострадали при столкновении «УАЗа» с «Газелью» в ЯНАО

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в результате лобового столкновения автомобилей пострадали два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 27 ноября на 587-м км трассы Сургут – Салехард. По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом».

В результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами их госпитализировали в медучреждение, пишет ИА «Ура.ру».

С начала 2023 года на дорогах региона зафиксировано 4444 ДТП. Погибли 30 человек, в том числе один ребенок, пострадали еще 255 человек, в том числе 32 ребенка. Из-за обгона и выезда на встречку за 10 месяцев 2023-го произошло 22 аварии с пострадавшими — погибли шесть человек, 24 получили травмы.