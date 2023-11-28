Псковская область получит 309 млн рублей на развитие АПК

Псковская область получит 308,9 млн рублей из федерального бюджета на развитие объектов агропромышленного комплекса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников во вторник, 28 ноября.

Регион получит господдержку сразу по двум направлениям, пишет Псковская лента новостей. Одно из них — строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота.

Также федеральную поддержку получат четыре переработчика сырого молока. Им возместят часть затрат на покупку оборудования для маркировки продукции.

Субсидии доведут до получателей до конца декабря 2023 года, отмечает Псковское агентство информации.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Себежском районе Псковской области завершили ремонт еще двух отрезков региональной дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией. Работы прошли на участках с 25-го по 35-й км и с 52-го по 61-й км.