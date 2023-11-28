STT: новый пакет санкций ЕС против России позволит изъять арену в Хельсинки

Новый пакет санкций Европейского союза позволит властям Финляндии изъять у российских граждан хоккейную арену Hartwall в Хельсинки. Об этом 28 ноября сообщило агентство STT.

12-й пакет ограничений предусматривает возможность продажи заблокированных активов в течение шести месяцев. При этом полученные от продажи средства останутся замороженными.

Если подсанкционные лица откажутся от продажи, новый пакет санкций позволит изымать такие активы. Законодательство Финляндии предусматривает возможность экспроприации ради общественной необходимости, такое решение может принять правительство страны. После этого власти страны выплатят компенсацию, которая также будет заморожена.

Ранее, 25 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. По их мнению, дополнительные требования, перечисленные в 12-м пакете, могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.

В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она сообщила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Предыдущий, 11-й пакет антироссийских санкций был утвержден в июне. Тогда были введены ограничительные меры против 87 компаний и запрет на поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.