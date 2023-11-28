Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции запретят курить на пляжах и в парках
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Мир
Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ
Мир
Европарламент обеспечит присутствие своих представителей в Киеве
Мир
Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Мир
Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

В Белоруссии начались обыски по делу оппозиционного координационного совета

СК Белоруссии: проводятся обыски по делу оппозиционного координационного совета
0
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии проводятся обыски по делу оппозиционного координационного совета. Об этом 28 ноября сообщает СК республики.

«В настоящее время совместно с МВД проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски, направленные на сбор доказательств преступной деятельности. Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, список представителей координационного совета из более ста человек, включая ранее неизвестных следствию, передал один из участников этой организации.

«С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства для обеспечения принципа неотвратимости наказания и возмещения вреда, причиненного преступными действиями», — отмечается в сообщении СК Белоруссии.

Операция «Свержение»: что Запад приготовил для Белоруссии
Эксперты рассказали о сроках и сценариях возможной дестабилизации

После выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, в стране начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Участников митингов разогнали, сотни человек задержали. Сама Тихановская и другие оппозиционеры покинули Белоруссию.

В декабре 2021 года СК республики завершил предварительное расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета. Дело было передано генеральному прокурору для направления в суд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023