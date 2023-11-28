В Белоруссии начались обыски по делу оппозиционного координационного совета

В Белоруссии проводятся обыски по делу оппозиционного координационного совета. Об этом 28 ноября сообщает СК республики.

«В настоящее время совместно с МВД проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски, направленные на сбор доказательств преступной деятельности. Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, список представителей координационного совета из более ста человек, включая ранее неизвестных следствию, передал один из участников этой организации.

«С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства для обеспечения принципа неотвратимости наказания и возмещения вреда, причиненного преступными действиями», — отмечается в сообщении СК Белоруссии.

После выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, в стране начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Участников митингов разогнали, сотни человек задержали. Сама Тихановская и другие оппозиционеры покинули Белоруссию.

В декабре 2021 года СК республики завершил предварительное расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета. Дело было передано генеральному прокурору для направления в суд.