На выставке «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя хоккея

На Международной выставке-форуме «Россия» 28 ноября стартовала Неделя хоккея. Торжественное открытие состоялось в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

«В этом наша и задача, чтобы привлечь ребят, <…> которые еще не определились, чем им заниматься в дальнейшем. Привлечь их в хоккейные секции и добиться максимальных результатов», — отметил спортивный директор московского хоккейного клуба (ХК) ЦСКА Денис Денисов.

В рамках экспозиции организаторы расскажут посетителям историю отечественного хоккея, которая неразрывно связана с ХК ЦСКА. Это является также важнейшим направлениям деятельности компании «Роснефть», которая с 2011 года владеет клубом.

Кроме того, 1 декабря, в День хоккея, выставку посетит главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров.

На протяжении недели с 28 ноября по 3 декабря посетители также смогут увидеть Кубок Гагарина, который ЦСКА завоевывал последние два сезона.

Ранее, 27 ноября, на выставке «Россия» прошел день Нижегородской области, одним из самых ярких событий которого стало проведение свадьбы в нижегородских традициях. Гости также смогли послушать лекции о туристических маршрутах и локациях региона, принять участие в мастер-классах и узнать про уникальные блюда, которые издревле готовили в Нижегородской области.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.