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На выставке «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя хоккея

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Международной выставке-форуме «Россия» 28 ноября стартовала Неделя хоккея. Торжественное открытие состоялось в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

«В этом наша и задача, чтобы привлечь ребят, <…> которые еще не определились, чем им заниматься в дальнейшем. Привлечь их в хоккейные секции и добиться максимальных результатов», — отметил спортивный директор московского хоккейного клуба (ХК) ЦСКА Денис Денисов.

В рамках экспозиции организаторы расскажут посетителям историю отечественного хоккея, которая неразрывно связана с ХК ЦСКА. Это является также важнейшим направлениям деятельности компании «Роснефть», которая с 2011 года владеет клубом.

Кроме того, 1 декабря, в День хоккея, выставку посетит главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров.

На протяжении недели с 28 ноября по 3 декабря посетители также смогут увидеть Кубок Гагарина, который ЦСКА завоевывал последние два сезона.

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Ранее, 27 ноября, на выставке «Россия» прошел день Нижегородской области, одним из самых ярких событий которого стало проведение свадьбы в нижегородских традициях. Гости также смогли послушать лекции о туристических маршрутах и локациях региона, принять участие в мастер-классах и узнать про уникальные блюда, которые издревле готовили в Нижегородской области.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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