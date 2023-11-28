Рябков заявил об отсутствии основы для ведения диалога с США по стратстабильности

Основы для ведения диалога России с США о стратегической стабильности сейчас нет. Об этом 28 ноября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не думаю, что есть основа для возобновления дискуссии по вопросам, которые ставят американцы, потому что все эти вопросы вписаны в более широкий контекст наших отношений. Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжелом состоянии», — сказал он.

По словам Рябкова, Соединенным Штатам необходимы зримые сдвиги к лучшему в их политике для диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Накануне, 27 ноября, замглавы МИД РФ также отметил, что, если США решат возобновить такое обсуждение, то вряд ли они увидят в ответе России то, что покажется им шагом навстречу. Он указал на то, что в последнее время в российско-американских отношениях случилось немало негативных событий, которые не позволяют вновь начать политический диалог.

Ранее, 25 октября, Рябков сообщил, что Россия получила от Соединенных Штатов предложения возобновить диалог по договору о стратегической стабильности и контролю над вооружениями (ДСНВ) и сейчас изучает их. Тогда он отметил, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а РФ к этому не готова.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров 26 октября также заявил, что Вашингтон просит возобновить процесс инспекций в рамках ДСНВ, однако Москва считает это невозможным, потому что не доверяет другой стороне.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.