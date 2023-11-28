Пьяная пассажирка авиакомпании «Победа» устроила дебош на борту самолета

В самолете Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявшем рейс из Антальи в Москву 24 ноября, пьяная 30-летняя девушка устроила дебош, сообщил «Известиям» источник.

Путешественница набрасывалась на пассажиров, оскорбляла их, выливала воду на пол. Когда к ней подошли три бортпроводника, она, грубо выражаясь, вцепилась ногтями в руку одного из них. После того как дебоширка отпустила члена экипажа, она стала курить электронную сигарету. Кроме того, девушка пристала к сидящему рядом с ней мужчине, а также высыпала содержимое мусорного мешка на сотрудников авиакомпании.

В итоге старший бортпроводник приняла решение незамедлительно сдать девушку в полицию, и командир воздушного судна поддержал это предложение.

После посадки самолета во Внуково за скандалисткой на борт поднялся сотрудник полиции.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что один из пассажиров рейса Москва – Бангкок устроил дебош и угрожал экипажу воздушного судна. По словам одного из очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.