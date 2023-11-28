В Керчи строят ограждающий вал из-за прогноза о новом шторме

В Керчи продолжают бороться с последствиями шторма, в районе Нижнее Героевское море подбирается очень близко к жилым домам, там создают ограждающий вал. Об этом 28 ноября рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«Чтобы начать решать вопрос оперативно, сюда уже прибыла тяжелая техника, которая создает временный оградительный вал и расчищает дороги. Времени, скажем, на работу, не так много, ведь уже сегодня в Крыму прогнозируют ухудшение погодных условий. И вечером холодный циклон может зайти на территорию республики. Прогнозируется ветер до 25 м/с и сильные дожди», — сообщила корреспондент.

Кроме того, жители района Нижнее Героевское рассказали «Известиям» о последствиях шторма.

«Кровати, мебель, которые из дерева, из стружки, это уже всё сразу, считай, уже по весне выбрасывать, потому что это всё пропадет. Это регулярно здесь. Всё зависит от матушки-природы. Тут уже ничего не сделаешь», — сказал местный житель Николай Голубев.

По словам местной жительницы Елены, вода в районе поднялась почти до метра, а такие вещи в доме, как холодильник, стиральная машина, шкаф и одеяла, плавают на первом этаже.

«У нас есть еще второй этаж, поэтому мы хоть туда поднялись и там забаррикадировались, а людей, которые «на земле» живут, вывозили МЧС. Целый день они вывозили их на надувных лодках — старушек, собак, кошек», — отметила женщина и поблагодарила спасателей МЧС России.

Ранее в этот день Котькова также сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе.

Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма. По словам главы республики, на утро без света остаются 93 тыс. жителей.

В свою очередь, в МЧС России сообщили, что в Крыму было восстановлено теплоснабжение. В ведомстве указали, что в этом регионе, в Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и городе Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, 503 приусадебных участка.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в республике погиб человек.