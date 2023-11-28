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«Страна.ua»: супругу главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

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Жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в разведслужбе.

По оценкам врачей, девушку отравили веществами, которые не применяются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

«После продолжительного ухудшения здоровья Буданову госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей», — указало издание.

Предполагается, что Буданову могли отравит через еду.

«Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, проявилось у нее быстрее», — уточнили источники в спецслужбе.

Кроме того, появились сообщения о том, что помимо Марианны отравлены еще несколько спецслужбистов, добавляет «Газета.Ru».

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — указывает издание, говоря о весе остальных пострадавших.

Между тем, «РБК-Украина» проинформировало, что сам Кирилл Буданов не подвергался отравлению, с его здоровьем всё в порядке.

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До этого, 13 ноября, Буданов предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации. Он привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

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