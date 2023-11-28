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СК начал проверки по факту гибели двух женщин на пожарах в Омской области

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В Омской области организованы проверки по факту двух пожаров, в результате которых погибли 59-летняя и 85-летняя женщины. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Первый смертельный пожар случился в ночь на 27 ноября в городе Исилькуль. Загорелась надворная постройка возле частного дома. В ходе тушения спасатели обнаружили тело 59-летней хозяйки домовладения.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с источником открытого огня, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В тот же день около 7 утра пожар произошел в частном доме в деревне Родная Долина Москаленского района. В результате отравления угарным газом погибла 85-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

По факту гибели женщин СК организовал доследственные проверки. Все обстоятельства устанавливаются.

27 ноября в Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погиб мужчина. Следственный комитет начал проверку.

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