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Задержан шестнадцатый фигурант дела о нападениях на петербуржцев

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Правоохранители задержали 16-го фигуранта уголовного дела о хулиганстве в отношении жителей Санкт-Петербурга, сообщила 28 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

«27 ноября 2023 года следствием задержан еще один соучастник обвиняемых — несовершеннолетний 2007 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее следователи предъявили обвинения 15 подозреваемым, которые участвовали в нападениях на жителей Петербурга. Они арестованы. Кроме того, 10 ноября Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы России двух несовершеннолетних участников азербайджанской группировки.

До этого, 3 ноября, Октябрьский районный суд арестовал Гаджи-Бег Магамедова. Его обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе организованной группы»). Вину он признал, раскаялся и принес извинения.

О деятельности группировки стало известно 15 октября. Тогда глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по ситуации.

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На следующий день региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. Позднее, 3 ноября, его задержали в Азербайджане.

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