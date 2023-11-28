Задержан шестнадцатый фигурант дела о нападениях на петербуржцев

Правоохранители задержали 16-го фигуранта уголовного дела о хулиганстве в отношении жителей Санкт-Петербурга, сообщила 28 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

«27 ноября 2023 года следствием задержан еще один соучастник обвиняемых — несовершеннолетний 2007 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее следователи предъявили обвинения 15 подозреваемым, которые участвовали в нападениях на жителей Петербурга. Они арестованы. Кроме того, 10 ноября Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы России двух несовершеннолетних участников азербайджанской группировки.

До этого, 3 ноября, Октябрьский районный суд арестовал Гаджи-Бег Магамедова. Его обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе организованной группы»). Вину он признал, раскаялся и принес извинения.

О деятельности группировки стало известно 15 октября. Тогда глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по ситуации.

На следующий день региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. Позднее, 3 ноября, его задержали в Азербайджане.