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В Минсельхозе оценили динамику отпускных цен на социально значимые продукты

Патрушев: динамика отпускных цен на социально значимые продукты ниже инфляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в 2023 году ниже инфляции, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе заседания оперативного штаба, которое прошло в координационном центре правительства на ВДНХ 28 ноября. Среди таких продуктов в том числе зерновая и молочная продукция, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель.

Министр уточнил, что в текущем году увеличилось производство масличных, картофеля, овощей, сахарной свеклы и других культур, поэтому российский агропромышленный комплекс сформировал надежную основу продовольственной безопасности страны.

«Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке», — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что по отдельным категориям, где по объективным причинам фиксируется рост цен, прежде всего, на мясо кур и яйца, правительством определен специальный комплекс мер.

«Он направлен на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке. Это позволит стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукции для потребителей», — объяснил министр.

Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

Накануне глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Известиям» о снижении оптовых цен на свинину и мясо птицы, и объяснил изменение стоимости сезонным фактором. Так, перед Новым годом граждане начинают экономить, готовятся покупать подарки. Постепенно потребление снижается. При этом предложение свинины растет.

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